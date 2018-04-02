Жительницу Ростова приговорили к 10 годам заключения за убийство сестры

Согласно маериалам следствия, конфликт между сестрами вспыхнул на фоне раздела квартиры, доставшейся по наследству от матери, при этом младшая сестра претендовала на большое количество жилых метров, так как собиралась замуж. В свою очередь, ее жених настаивал на убийстве будущей родственницы, дабы получить в свое распоряжение всю жилплощадь, в итоге уговорив девушку на преступный шаг.
Молодые люди разработали собственный план, благодаря которому их не должны были заподозрить в совершении преступлений, при этом неадекватный мужчина предложил выдать убийство за действия маньяка, изуродовав тело своячницы. Младшая сестра, которая в ночь убийства открыла дверь жениху, убежала в специально снятую квартиру, сделав вид, что она провела там всю ночь с мужчиной, тем самым попытавшись обеспечить им алиби.
Однако сотрудники полиции сразу заподозрили девушку в обмане, когда она утром начала делать вид, что испугалась, найдя труп сестры. Суд вынес арестованной приговор в виде 10 лет лишения свободы, хотя она отказалась признать свою вину, перекладывая ее на своего жениха.
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях