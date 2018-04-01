В Иркутске жестоко избили известного корреспондента Шахназарова

31 марта вечером под Иркутском было совершено дерзкое нападение на известного шелеховского корреспондента Виталия Шахназарова. Директор интернет-канала под названием «Шелехов News» был жестоко избит злоумышленниками.

Потерпевший рассказал, что вечером он ходил в магазин за кормом для кота. Когда он возвращался, сзади подбежали двое неизвестных. Они свалили Виталия, забрали мобильный телефон, проверили карманы.Преступники также отобрали паспорт и СНИЛС. Деньги выбросили. Затем принялись избивать мужчину ногами, приговаривая: «Бей этого журналюгу недоделанного». Журналист потерял сознание, когда очнулся, сразу же сообщил в полицию, где ему пришлось просидеть до шести часов утра.В местном ОМВД Шахназарову вызвали скорую помощь. Пострадавшему пришлось наложить четыре шва на пробитую голову. Медики диагностировали у мужчины множественные гематомы и сотрясение.Предположительно, Шахназаров пострадал из-за своей работы. Существует две причины, согласно которым на популярного журналиста было совершено столь жестокое нападение.Первая причина может быть вызвана тем, что недавно Шахназарову удалось договорится с провайдером «Дом.ru» заменить ТК «Шелехов ТВ-Альпари» на «Шелехов News» на 22-канале кабельного ТВ.

Татьяна Преображенская

Вторая – Виталий решил начать съемки документальной картины о финансовых конфликтах семьи мэра Сергея Левченко. Шахназаров намерен пролить свет на историю с банкротством ООО «КапиталИнвестСтрой» дочери губернатора Татьяны Мордуевой и начале процедуры банкротства в отношении Андрея Левченко, сына губернатора и депутата Заксобрания Иркутской области по списку КПРФ.