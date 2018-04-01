Составлен топ-10 глупых преступлений Крыма

О топ-10 самых глупых преступлениях в Крыму стало известно в Интернете. Материалами по теме делится местная полиция.

Никита Готский

На первом месте находится дело 52-летнего мужчины, пропившего семейные деньги. Испугавшись ссоры с женой, он устроил шоу перед работниками МВД, по сценарию которого у него похитили деньги воры. На втором месте дело, связанное с Ялтой. Посетив кафе, одна из клиенток заснула на лавочке. Проснувшись, она заметил отсутствие сумочки,где имелись ключи от машины, наличка и карта из банка. Топ-3 замыкает керчанин, укравший драгоценности и сдавший их в ломбард. На полученные деньги он стал пить с другом, который эти же финансы у него и похитил. Четвертое место у вора, странно гулявшего по Симферополю. На нем были надеты семь пар джинсовых брюк. Оказалось,он украл их из магазина и пытался сбежать. Пятая позиция также у Симферополя. Увидев полицию, наркоделец хотел выбросить порошок из машины, но ветер занес его обратно и рассыпал в салоне.Примечательны и остальные злодеяния. Керчанин, не желая делить с экс-женой машину, рассказал в МВД об ее угоне; воровка, забывшая в автобусе сумку с чужим смартфоном ее паспортом; голодный грабитель из Евпатории, похитивший в магазине кусок мяса, обвинив в этом не голод а выпитый спирт; Пациентка, у которой украли сапоги в больнице, позже увидевшая их на ногах у другой женщины в той же клинике и десятый пункт. Он принадлежит случая, когда на месте кражи вор забыл пакет с документами о его освобождении из тюрьмы.