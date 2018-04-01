В Чувашии воры грабили магазины с игрушками

В Чувашии группа злоумышленников грабила детские магазины. В банду входили жители Тамбовской и Ростовской областей.

Никита Готский

Первое заявление о краже поступило в полицию 14 марта, воры ограбили детский отдел в ТЦ Чебоксар, похитив игрушки на сумму 100 000 рублей. Стражи правопорядка определили, что в группировку входят мужчины 30-40 лет. Они по одному входили в отделы, клали игрушки в специальные пакеты, после чего проносили их мимо кассы.В процессе розыскной операции сотрудники МВД по региону смогли задержать злоумышленников в Самаре, когда те имели при себе украденные вещи. Воров подозревают в серии таких же краж в нескольких российских областях, сейчас они находятся под стражей, против них открыто уголовное дело. Украденные игрушки они намеревались далее перепродать третьим лицам.