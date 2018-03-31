СМИ: Предприниматель Магомедов признался на суде, что использовал псевдоним Стальский

Предприниматель и совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов сообщил на заседании суда, что он пользовался псевдонимом Стальский.

Татьяна Преображенская

Миллиардер рассказал, что он пользовался псевдонимом дагестанского поэта Сулеймана Стальского. Магомедов поведал, что он представляется таким псевдонимом довольно часто. В частности всегда заказывает ресторан на эту фамилию. Бизнесмен заявил, что делает так, чтобы не было утечки персональной информации.Стоит отметить, что Зиявудин Магомедов арестован сегодня Тверским судом. Кроме того, был задержан также брат бизнесмена Магомед Магомедов. Совладельцы ГК «Сумма» подозреваются в хищении бюджетных средств в особо крупных размерах и растрате.Судья не собирается освобождать «Стальского» под залог в два с половиной миллиарда рублей. Подозреваемый будет находится под стражей до 30 мая 2018 года.