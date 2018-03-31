В Нижегородской области мужчина неоднократно насиловал свою дочь

В Богородске Нижегородской области мужчина много раз насиловал свою несовершенолетнюю дочь. Ближайшие 20 лет он проведет в колонии строгого режима.

Никита Готский

Как рассказали в СК по региону, педофил проживал вместе с супругой и дочерью в поселке Дальнеконстантиновского района. В 2011-2012 годах он неоднократно подвергал сексуальному насилию дочь, которой на тот момент еще не исполнилось 18 лет. С 2015 года он снова принялся насиловать девочку, но та рассказала обо всем матери только в начале прошедшего года.Злоумышленника задержали, в отношении него открыто уголовное дело, свою вину он не признает. Согласно вердикта суда, ближайшие 20 лет 38-летний "отец" проведет в колонии строгого режима.В Санкт-Петербурге педофил три года постоянно насиловал девочку 2009 года рождения. Жертвой оказалась дочь артистки местной акалемической капеллы. Злоумышленником оказался нигде не работающий малознакомый этой семьи.