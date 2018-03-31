У брата Магомедова при обыске нашли оружие без документов

У брата бизнесмена Зиявутдина Магомедова Магомела во время обыска нашли пистолет без оружия. ОБ этом в суде рассказал следователь.

В процессе обыска у Магомеда Магомедова, совладельца компании "Сумма" обнаружили огнестрельное оружие без надлежащих на то документов. Помимо того у предпринимателя нашли большое количество денег, но Магомедов не сумел объяснить, откуда они взялись у него. Во время допроса он заявил, что данные ресурсы ему одолжили родственники.Совладельцев "Суммы" Зиявутдина и Магомеда Магомедова задержали по делу о краже денег в размере 2,5 миллиардов рублей при сооружении "Арены Балтика" к скорому футбольному мундиалю в Калининграде Они, а также другой фигурант дела- шеф компании "Интэкс" отправлены под стражу до конца весны.