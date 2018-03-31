У жителя Ростова украли смартфон прямо на остановке

Ростовчанину помогли избавиться от дорого смартфона прямо на остановке общественного транспорта в Пролетарском районе. Неизвестный «доброжелатель» вытащил гаджет прямо из кармана владельца.

Дарья Светозарова

Правоохранители задержали по подозрению в краже 34-летнего мужчину и препроводили его в одно из отделений полиции донской столицы. Информацию предоставили в пресс-службе регионального МВД. Сообщается, что злоумышленник незаметно подкрался к зазевавшемуся владельцу телефона и осторожно вытащил устройство из кармана. Украденный девайс оценивается примерно в десять тысяч рублей.По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемый и ранее был судим за аналогичное преступление. Сейчас он освобожден из-под стражи под подписку о невыезде.