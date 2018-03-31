В Алтайском крае мошенница заработала на чужом ребенке 360 000 рублей

В Алтайском крае женщина смогла заработать на чужом ребенке. Мошенница заполучила почти 360 тысяч рублей от государства.

Никита Готский

Инцидент произошел в Усть-Пристанском районе региона. В 2015 году местная жительница предоставила документы в пункт соцзащиты для получения пособия при рождении ребенка, а также еще нескольких выплат по уходу за малышом. Она предоставила, в числе прочих документов, свидетельство о рождении ребенка. Позже в прокуратуре выяснили, что такой ребенок никогда не жил в ее семье. Документом женщина обзавелась на основании заявления человека, который присутствовал на других родах.Суд Алтайского края отменил право пользоваться материнским капиталом мошеннице. По факту произошедшего открыто уголовное дело. В общей сложности женщина стала обладательницей 359 160 рублей.