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| | В Алтайском крае мошенница заработала на чужом ребенке 360 000 рублей

В Алтайском крае мошенница заработала на чужом ребенке 360 000 рублей

Сегодня, 14:26
В Алтайском крае женщина смогла заработать на чужом ребенке. Мошенница заполучила почти 360 тысяч рублей от государства.

В Алтайском крае мошенница заработала на чужом ребенке 360 000 рублей

 

Инцидент произошел в Усть-Пристанском районе региона. В 2015 году местная жительница предоставила документы в пункт соцзащиты для получения пособия при рождении ребенка, а также еще нескольких выплат по уходу за малышом. Она предоставила, в числе прочих документов, свидетельство о рождении ребенка. Позже в прокуратуре выяснили, что такой ребенок никогда не жил в ее семье. Документом женщина обзавелась на основании заявления человека, который присутствовал на других родах.

Суд Алтайского края отменил право пользоваться материнским капиталом мошеннице. По факту произошедшего открыто уголовное дело. В общей сложности женщина стала обладательницей 359 160 рублей.
Никита Готский
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