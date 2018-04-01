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| | 85-летний пенсионер из Купчино дал отпор вооруженному грабителю

85-летний пенсионер из Купчино дал отпор вооруженному грабителю

Сегодня, 05:20
Вооруженный злоумышленник залез через открытое окно в квартиру к пожилому человеку с целью ограбления, но получил неожиданный отпор.

85-летний пенсионер из Купчино дал отпор вооруженному грабителю

 

В Санкт-Петербурге во Фрунзенском районе к 85-летнему пожилому мужчине в квартиру через окно влез вооруженный огнестрельным оружием грабитель. Это происшествие произошло 30 марта в районе трех часов ночи. Пенсионер среди ночи услышал странные звуки исходящие в соседней комнате, и выйдя посмотреть, что там происходит, увидел вооруженного злоумышленника. Грабитель произвел выстрел в сторону хозяина квартиры и начал требовать от пенсионера все имеющиеся дома деньги. Однако пожилой человек не растерялся и смог собственноручно дать отпор грабителю, выгнав его с собственного жилища, после чего вызвал наряд полиции.

По данному факту заведено уголовное дело на грабителя, со слов пострадавшего был составлен фоторобот.
Пелагея Лебединская
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