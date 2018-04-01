Руководители благотворительной организации в Курской области изнасиловали волонтера за смерть кота

В Курской области глава благотворительной организации "Ваша опора" и его помощник обвиняются в изнасиловании активиста, который якобы убил их кота. Об этом сообщают в СК по региону.

Никита Готский

Согласно версии сотрудников комитета, два руководителя благотворительного фонда осенью минувшего года пришли в одну из квартир Курска, где встретились с 18-летним парнем-волонтером. Угрожая ему побоями, злоумышленники изнасиловали молодого человека в извращенной форме. На такое злодеяние мужчины пошли якобы по причине того, что активист причастен к смерти их любимого кота. Подозреваемых задержали, против них открыто уголовное дело.В СК также расследуют работу обвиняемых в "Вашей опоре". У правоохранителей имеется информация, что они полученные деньги отправляли на благотворительность не в полном объеме. Один из экс-волонтеров организации заявил, что руководители структуры некорректно вели себя с сотрудниками, часто издеваясь и наказывая.