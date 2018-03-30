Ревнивец из Дагестана забил камнями свою невесту

Мужчина из Дагестана забил свою возлюбленную камнями из-за того, что приревновал её к соседу, с которым она вела беседу.

Дарья Дмитриева

Молодой человек нанёс девушке несколько ударов камнем. Пострадавшая скончалась на месте. Мужчине удалось скрыться с места происшествия. Дагестанские сотрудники полиции взяли под стражу жестокого 25-летнего убийцу, который в порыве ревности лишил жизни свою невесту.Такой ход событий был зафиксирован на камеру видеонаблюдения, о расположении которой, злоумышленник, видимо, не знал. Видео появилось в сети интернет. Оно помогло сотрудникам полиции задержать подозреваемого.Документы, по делу убийства булыжником, передано в следственный комитет.