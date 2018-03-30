Мнения

"Песков, смени работу!": Лена Миро нашла замену Малахову на телевидении

По словам блогера, пресс-секретарь продемонстрировал свою профнепригодность.

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

Российский космонавт показал последствия засухи на Енисее Сергей Шнуров анонсировал масштабный концерт в Петербурге Появилось новое обновление Android Oreo для Samsung Galaxy Note 8 Дочь Веры Брежневой умилила поклонников своей красотой Xiaomi анонсировал выпуск нескольких смартфонов с плохими процессорами Не может ничего добиться: Подписчики унизили Волочкову за пустую болтовню В Нидерландах на снимках Google Maps обнаружили НЛО «Связной» вернет 100% стоимости Xiaomi Redmi 5 в любой модификации Huawei отметила значительный рост прибыли по итогам 2017 года Свингерством попахивает: Гузеева прокомментировала «раскрепощенность» молодежи Жители британского графства Дербишир наблюдали в небе два самолета-призрака В «Союзмультфильме» объяснили странное отчество сестры Дяди Федора
| | Ревнивец из Дагестана забил камнями свою невесту

Ревнивец из Дагестана забил камнями свою невесту

Сегодня, 21:31
Мужчина из Дагестана забил свою возлюбленную камнями из-за того, что приревновал её к соседу, с которым она вела беседу.

Ревнивец из Дагестана забил камнями свою невесту

 

Молодой человек нанёс девушке несколько ударов камнем. Пострадавшая скончалась на месте. Мужчине удалось скрыться с места происшествия. Дагестанские сотрудники полиции взяли под стражу жестокого 25-летнего убийцу, который в порыве ревности лишил жизни свою невесту.

Такой ход событий был зафиксирован на камеру видеонаблюдения, о расположении которой, злоумышленник, видимо, не знал. Видео появилось в сети интернет. Оно помогло сотрудникам полиции задержать подозреваемого.

Документы, по делу убийства булыжником, передано в следственный комитет.
Дарья Дмитриева
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
В Подмосковье мужчина из ревности расстрелял свою 18-летнюю невесту
В Подмосковье мужчина из ревности расстрелял свою 18-летнюю невесту

В Подмосковье 30-летний мужчина расстрелял свою 18-летнюю невесту на почве ревности. Девушка получила серьезные ранения и была госпитализирована. 

Житель Петербурга из-за ревности забил свою возлюбленную до смерти
Житель Петербурга из-за ревности забил свою возлюбленную до смерти

В Петербурге завершилось расследование дела об убийстве местной жительнице, произошедшем в октябре прошлого года. За совершение преступления 11-летний тюремный

На пляже в Туапсе мужчина забил камнями отца и сына за нецензурные выражения
На пляже в Туапсе мужчина забил камнями отца и сына за нецензурные выражения

Средства массовой информации сообщили, что мужчина за нецензурные слова забил насмерть камнями отца и сына. Данный инцидент произошел на пляже в Туапсе. Сейчас

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости