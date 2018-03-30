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| | Пьяный мужчина нанес телесные повреждения кондуктору автобуса в Москве

Пьяный мужчина нанес телесные повреждения кондуктору автобуса в Москве

Сегодня, 20:02
В Левобережном районе Москвы мужчина «во хмелю» наградил тумаками кондуктора автобуса № 443. На данный момент нарушителя отвезли в участок для дальнейших разбирательств. Информацию о случившемся сообщают столичные СМИ.

Пьяный мужчина нанес телесные повреждения кондуктору автобуса в Москве

 

Очевидцы происшествия говорят, что задержанный вел себя вызывающе и в итоге напал на кондуктора. Инцидент произошел на Ленинградском шоссе. Причина агрессивного поведения мужчины не называется. Полицейские неоднократно жалуются на то, что под воздействием спиртных напитков люди способны совершить ужасные поступки.

На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия. Стражи порядка пытаются понять, что стало поводом для нанесения телесных повреждений кондуктору маршрутки.
Домбровский Сергей
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