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| | В Приморье задержали организатора борделя с бабушками

В Приморье задержали организатора борделя с бабушками

Сегодня, 16:20
Житель Приморья предстанет перед судом за организацию проституции. Подозреваемый был задержан осенью прошедшего года в одной из саун Спасска-Дальнего.

В Приморье задержали организатора борделя с бабушками

 

В Спасске-Дальнем 36-летний мужчина создал фирму для оказания интим-услуг. Житель города набрал «в команду» своих знакомых. Женщин он завлекал обещаниями высокой заработной платы, также в фирме работали два водителя. Пять женщин, самой старшей из которых уже за 50, должны были оказывать интим-услуги, а мужчины развозить их по городу. За такую «работу» организатор пообещал платить девушкам по 900 рублей за час, а водителям – по 300 рублей за выезд. О существовании фирмы знали лишь проверенные люди.

Пресечь преступную деятельность фирмы удалось в начале осени прошедшего года при выполнении розыскной деятельности. Организатора фирмы правоохранители задержали в сауне. Материалы дела уже переданы в суд. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.
Виктория Озерова
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