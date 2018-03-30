Попробуйте достать: В Москве хулиганка засунула телефон во влагалище на глазах полицейских

Инцидент произошел возле отделения полиции. Люди пожаловались на странную женщину, которая пыталась устроить скандал, проявила агрессию и вела себя вызывающе. Стражи порядка отреагировали на сигнал, задержали даму и отвели ее в участок. Когда полицейские оформляли протокол за нарушение, женщина засунула телефон во влагалище, чем обескуражила присутствующих. Стражи порядка не знали, как поступить и вызвали скорую. Врачи приехали в участок, достали мобильное устройство и заявили о необходимости отправить даму к психиатру.
Дебоширку доставили в специализированную больницу. Там медики окажут помощь пациентке. Полицейские с радостью расстались с задержанной, поскольку ее поведение выходило за рамки приличий и доставляло им массу неудобств.
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