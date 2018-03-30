В Пятигорске завели уголовное дело на взяточника

Известно, на одной из улиц Ставрополья водителя остановил сотрудник ДПС за произведенный выезд на встречную полосу движения. Второй дорожный полицейский тут же взялся разъяснять нарушителю, что ему грозит по закону России, а потому предложил избежать административной ответственности, если он заплатит 10 тысяч рублей. Житель Северной столицы заявил, что эта сумма для него слишком высокая, а потому предложил правоохранителю 8 тысяч.
Следователи продолжают проводить работы над уголовным делом в отношении водителя. Ведется сбор доказательств, а также ведется допрос свидетелей. Также возбуждено уголовное дело и на стража порядка, которому вменяют злоупотребление должностными полномочиями и мелкое взяточничество.
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