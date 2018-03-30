В Пятигорске завели уголовное дело на взяточника

Следственным комитетом Пятигорска в отношении мужчины из Санкт-Петербурга было заведено уголовное производство. Как сообщается, 30-летний мужчина еще в феврале 2018 года передал автоинспектору из Ставрополья восемь тысяч рублей. Мужчину подозревают в мелком взяточничестве.

Николай Офицеров

Известно, на одной из улиц Ставрополья водителя остановил сотрудник ДПС за произведенный выезд на встречную полосу движения. Второй дорожный полицейский тут же взялся разъяснять нарушителю, что ему грозит по закону России, а потому предложил избежать административной ответственности, если он заплатит 10 тысяч рублей. Житель Северной столицы заявил, что эта сумма для него слишком высокая, а потому предложил правоохранителю 8 тысяч.Следователи продолжают проводить работы над уголовным делом в отношении водителя. Ведется сбор доказательств, а также ведется допрос свидетелей. Также возбуждено уголовное дело и на стража порядка, которому вменяют злоупотребление должностными полномочиями и мелкое взяточничество.