В Уфе вор проник в автосервис необычным способом

Сотрудник уфимского автосервиса насмотрелся американских блокбастеров и решил ограбить заведение необычным способом. После окончания рабочего дня он проник внутрь по вентиляционному коробу, забрал ноутбук и пульверизатор.

Сергей Денисов

Стоимость ущерба, нанесенного фирме, составила пятьдесят тысяч рублей. Полицейские задержали вора тогда, когда он сумел оперативно продать украденное имущество.Сейчас правоохранители завершают протокольные действия, связанные с преступлением. Вор находится в СИЗО, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Проникновение в частное жилище по вентиляционной системе не есть уникальный прецедент воровской изобретательности. В мае прошлого года сообщалось об ограблении банковского отделения в Бийске через древний самотечный водопровод.