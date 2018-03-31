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| | В Уфе вор проник в автосервис необычным способом

В Уфе вор проник в автосервис необычным способом

Сегодня, 02:30
Сотрудник уфимского автосервиса насмотрелся американских блокбастеров и решил ограбить заведение необычным способом. После окончания рабочего дня он проник внутрь по вентиляционному коробу, забрал ноутбук и пульверизатор. 

В Уфе вор проник в автосервис необычным способом

 

Стоимость ущерба, нанесенного фирме, составила пятьдесят тысяч рублей. Полицейские задержали вора тогда, когда он сумел оперативно продать украденное имущество.

Сейчас правоохранители завершают протокольные действия, связанные с преступлением. Вор находится в СИЗО, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Проникновение в частное жилище по вентиляционной системе не есть уникальный прецедент воровской изобретательности. В мае прошлого года сообщалось об ограблении банковского отделения в Бийске через древний самотечный водопровод.
Сергей Денисов
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