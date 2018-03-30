В Нижнем Новгороде мужчину осудят за необычное изнасилование и грабеж

Перед судом Нижнего Новгорода предстанет 30-летний житель Узбекистана, которого обвиняют в изнасиловании и ограблении местной жительницы. Преступление было совершено в конце прошедшего года.

Виктория Озерова

В СУ СКР по Нижегородской области сообщили, что расследование по делу 30-летнего гастарбайтера завершено, и все материалы переданы в суд. 20 декабря прошедшего года жительница Нижнего Новгорода возвращалась домой после корпоратива. К ней подошел узбекистанец, чтобы познакомится, но она отказалась. Тогда мужчина начал преследовать горожанку и в одном из безлюдных дворов Ленинского района напал на нее. Он укусил девушку за нос, а затем попытался изнасиловать, но у него не получилось из-за сексуальной дисфункции. Тогда он против воли девушки занялся с ней оральным сексом, после чего отобрал у нее планшет и мобильный телефон.Подозреваемый признался в грабеже, но обвинения в изнасиловании отвергает, мотивируя тем, что он «верный муж».