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| | Голливудских звезд уличили в вербовке девушек в секс-рабство

Голливудских звезд уличили в вербовке девушек в секс-рабство

Сегодня, 08:50
Американские актрисы Эллисон Мэк и Кристин Кройк попали под подозрение следователей полиции, ведущих дело секты «Нексиам». Женщины подозреваются в соучастии торговли людьми. Об этом широкой общественности рассказали американские СМИ.

Голливудских звезд уличили в вербовке девушек в секс-рабство

 

Эллисон Мэк и Кристин Кройк получили общенациональную известность после сериала о юных годах Супермена, где они сыграли главные роли. Фрэнк Парлато, который трудился в «Нексиам» менеджером, заявил, что известных актрис специально использовали для того, чтобы завлечь неопытных девушек в «ловушку сексуального рабства».

Основатель секты и одноименного религиозного культа Кит Риньер был арестован в начале предыдущего года на территории Мексики. Его обвиняют в организации сети торговли женщинами для сексуального рабства. Голливудские звезды, считают полицейские, выполняли роль приманки для привлечения в «Нексиам» новых членов, где девушек клеймили инициалами главы секты и использовали в качестве сексуальных рабынь.
Сергей Денисов
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