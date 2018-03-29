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| | Петербургский вербовщик ИГИЛ получил 15 лет колонии

Петербургский вербовщик ИГИЛ получил 15 лет колонии

Сегодня, 16:19
В Санкт-Петербурге обвинительный приговор огласили 33-летнему таджикистанцу, занимавшемуся вербовкой граждан в террористическую организацию ИГИЛ*, действие которой запрещено на территории Российской Федерации.

Петербургский вербовщик ИГИЛ получил 15 лет колонии

 

Суд назначил задержанному Фарходу Назарову меру пресечения в виде 15 лет лишения свободы, которые вербовщик будущих террористов проведёт в колонии строгого режима. Адвокат в ходе прений настаивал на минимальном сроке, а обвинение требовало 16 лет лишения свободы с последующим штрафом в размере 600 тысяч рублей. Напомним, вербовщика ИГИЛ удалось задержать ещё в октябре прошлого года, когда при тщательном обыске его жилища правоохранители сумели обнаружить оружие, исламскую литературу, а также SIM-карты и прочие средства мобильной связи.

Следователи полагают, что задержанный таджикистанец вербовал добровольцев в ряды экстремистской организации, используя при этом различные мессенджеры, а также личные встречи с потенциальными кандидатами, которые проводились в ряде арабских ресторанов в Санкт-Петербурге.
* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда
Александр Вест
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