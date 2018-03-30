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| | В Петербурге отправили в колонию педофила, заманивавшего девочек в авто

В Петербурге отправили в колонию педофила, заманивавшего девочек в авто

Сегодня, 06:20
Фейкового «корреспондента» приговорили к 12 годам колонии строгого режима в Петербурге. Информацию об этом распространяют СМИ Северной столицы России.

В Петербурге отправили в колонию педофила, заманивавшего девочек в авто

 

Судьи вынесли вердикт по делу педофила, который выдавал себя за журналиста, приглашал девушек в салон авто и насиловал их. Следователи назвали осужденного виновником трех эпизодов. В одном из случаев мужчина пытался взять «интервью» у учениц шестого класса общеобразовательной школы. Для этого он пригласил подружек в машину. Когда девушки оказались в салоне авто, то поняли, что «репортер» на самом деле не интересуется их жизнью, его больше привлекает секс с подростками.

Педофил за совершенные преступления проведет ближайшую дюжину лет и три месяца в тюрьме Петербурга. Арестованный насиловал школьниц в период с 2015 по 2016 годы.
Домбровский Сергей
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