Замглавы МЧС по Бурятии задержан по подозрению в получении взятки

Сотрудники ГУ ФСБ Бурятии задержало заместителя начальника МЧС республики по надзору за пожарной безопасностью и профилактике Дмитрия Унагаева. Информация об этом стала доступна СМИ на сайте пресс-службы ведомства.

Сергей Денисов

Начальник МЧС Бурятии Александр Марков заявил, что задержание его подчиненного никак не приурочено и не мотивировано трагедией в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Сотрудники отдела собственной безопасности проводили оперативные мероприятия совместно с правоохранителями в течение двух последних месяцев.Дмитрий Унагаев подозревается в получении взятки от одной коммерческой структуры за содействие в деле мониторинга пожарной безопасности. Общая сумма незаконного «вознаграждения» составила 117 000 рублей.На данный момент подозреваемый находится в следственном изоляторе. Оперативная группа проводит все необходимые протокольные следственные действия для передачи дела в суд. Унагаев временно отстранен от занимаемой должности.