Замглавы МЧС по Бурятии задержан по подозрению в получении взятки

Начальник МЧС Бурятии Александр Марков заявил, что задержание его подчиненного никак не приурочено и не мотивировано трагедией в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Сотрудники отдела собственной безопасности проводили оперативные мероприятия совместно с правоохранителями в течение двух последних месяцев.
Дмитрий Унагаев подозревается в получении взятки от одной коммерческой структуры за содействие в деле мониторинга пожарной безопасности. Общая сумма незаконного «вознаграждения» составила 117 000 рублей.
На данный момент подозреваемый находится в следственном изоляторе. Оперативная группа проводит все необходимые протокольные следственные действия для передачи дела в суд. Унагаев временно отстранен от занимаемой должности.
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