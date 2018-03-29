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| | Замглавы МЧС по Бурятии задержан по подозрению в получении взятки

Замглавы МЧС по Бурятии задержан по подозрению в получении взятки

Сегодня, 12:12
Сотрудники ГУ ФСБ Бурятии задержало заместителя начальника МЧС республики по надзору за пожарной безопасностью и профилактике Дмитрия Унагаева. Информация об этом стала доступна СМИ на сайте пресс-службы ведомства.

Замглавы МЧС по Бурятии задержан по подозрению в получении взятки

 

Начальник МЧС Бурятии Александр Марков заявил, что задержание его подчиненного никак не приурочено и не мотивировано трагедией в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Сотрудники отдела собственной безопасности проводили оперативные мероприятия совместно с правоохранителями в течение двух последних месяцев.

Дмитрий Унагаев подозревается в получении взятки от одной коммерческой структуры за содействие в деле мониторинга пожарной безопасности. Общая сумма незаконного «вознаграждения» составила 117 000 рублей.

На данный момент подозреваемый находится в следственном изоляторе. Оперативная группа проводит все необходимые протокольные следственные действия для передачи дела в суд. Унагаев временно отстранен от занимаемой должности.
Сергей Денисов
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