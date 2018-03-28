Украинскому пранкеру грозит срок за ложные сведения о кемеровских погибших

Молодой человек, известный в Сети, как Евгений Вольнов (настоящее имя - Никита Кувиков), решил развлечься, создав дополнительную панику путем искажения информации о жертвах пожара в ТЦ «Зимняя вишня». В минувшее воскресенье, пока пожарные расчеты боролись с огнем, охвативший торговый центр, пранкер из Украины методчино обзванивал экстренные службы города Кемерово, распространяя дезинформацию. Неизвестно, какова была истинная цель Вольнова, занимавшегося разглашением недостоверных сведений о количестве пострадавших в пожаре, но ввести в заблуждение их родственников ему в какой-то степени удалось. Таким образом, трагическая ситуация была еще более дестабилизирована действиями пранкера.

В частности, Вольнов на своем YouTube-канале опубликовал запись, сделанную 25 марта, на которой он выдавал себя за сотрудника МЧС, при этом обзванивая морги Кемерово собирал данные о свободных местах. Когда в первом же морге ему ответили, что готовы принять не более сотни тел, то он цинично заявил, что пусть готовятся принимать как минимум триста трупов, которые уже скоро привезут. Шокированные сотрудники морга ответили, что по данным, которые им были переданы, количество жертв пожара не превышает 70 человек. Вольнов же в ответ заявлял, что официальные данные сильно преуменьшены, для того, чтобы избежать лишней паники и не позволить общественности узнать правду, зато себя молодой человек называл единственным, кто не боится говорить о том, как все обстоит на самом делеПредставитель российского Следственного Комитета Светлана Петренко сообщила, что на Кувикова заведено уголовное дело. Следствие готовит ходатайство о заочном аресте украинского пранкера, которого объявят в розыск в самое ближайшее время. Следственному Комитету предстоит оценить действия гражданина другого государства, который намеренно распространял ложную информацию о количестве жертв кемеровского пожара.Напомним, что трагедия произошла в воскресенье, 25 марта - в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» случился пожар, обстоятельства которого пока устанавливаются. Официально погибшими числятся 64 человека, в основном - это дети. Пострадавшие находятся в лечебных учреждениях. Несколько человек уже задержано по делу о пожаре, следователи ведут с ними работу.