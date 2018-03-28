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| | В Рязани мужчину приговорили к тюрьме за убийство на почве гомофобии

В Рязани мужчину приговорили к тюрьме за убийство на почве гомофобии

Сегодня, 11:29
Пресс-служба СКР по Рязанской области сообщила, что летом прошлого года местный житель убил своего приятеля за предложение предаться любовным утехам. В суде рассмотрели материалы данного дела и приговорили мужчину к восьми годам и пяти месяцам тюрьмы.

В Рязани мужчину приговорили к тюрьме за убийство на почве гомофобии

 

Товарищ пригласил осужденного домой. По словам обвиненного, он вместе с приятелем распивал спиртные напитки. После употребления алкоголя, хозяин предложил гостю заняться сексом. Такие слова оскорбили мужчину, он взял топор и нанес несколько ударов обухом по голове собутыльника. В результате произошло кровоизлияние мозга, от полученных травм приятель скончался.

Приговор суда пока не вступил в силу, обвиненный может обжаловать вердикт служителей Фемиды в ближайшее время. Заключенного приговорили к колонии строгого режима. Обвиняемый намерен скосить срок.
Домбровский Сергей
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