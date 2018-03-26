Житель Воронежа "кинул" банк, оформив кредит на деревенского пьяницу

Житель Воронежа сумел обмануть банк на 250 000 рублей, оформив кредитную карту на деревенского простака. Как оказалось, мошеннику в его деле помогла работница банка.

В Воронеже придумали очередной способ мошенничество. Недавно полиция задержала 24-летнего парня, «кинувшего» банк на сумму в 250 тысяч рублей. Он смог оформить кредитную карту на жителя одной из деревень региона, а потом потратить на свои собственные нужды полученные денежные ресурсы. В Воронеже придумали очередной способ мошенничество. Недавно полиция задержала 24-летнего парня, «кинувшего» банк на сумму в 250 тысяч рублей. Он смог оформить кредитную карту на жителя одной из деревень региона, а потом потратить на свои собственные нужды полученные денежные ресурсы.

Селянин сильно удивился, когда от него потребовали возмещения материальных средств, которые он будто бы снял зимой с карты. Гражданин утверждал, что не брал «кредиток», потому как является финансово несостоятельным и отдать ничего он не сумеет. Сотрудники правоохранительных органов Воронежа в процессе оперативной работы смогли разыскать злоумышленника-афериста. Оформить поддельные документы ему помогла знакомая, которая трудится в банке, где был взят кредит. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Никита Готский