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| | У владельца клуба "ICON" требовали 30 миллионов рублей

У владельца клуба "ICON" требовали 30 миллионов рублей

Сегодня, 20:19
Некий злоумышленник требовал от владельцев московского клуба «ICON» 30 миллионов рублей. В настоящее время он задержан местной полицией.

У владельца клуба "ICON" требовали 30 миллионов рублей

 

В начале весны в руководство заведения обратился мужчина, сообщивший о скором посещении ОБЭП. Он предложил свою помощь в решении возникшей проблемы, за что попросил 30 миллионов рублей. Администрация пообещала тому отдать аванс в размере пяти миллионов рублей, о чем рассказали стражам правопорядка.

Сотрудники полиции задержали вымогателя в момент сделки на территории другого столичного клуба. При этом не исключается, что у «ICON» действительно могут быть сложности с ОБЭПом, но интересен факт того, что владелец клуба не отдал злоумышленник полную сумму денег. Также стоит отметить, что «ICON» является частью компании Event Moscow Михаила Данилова, который владеет также заведениями «Известия Hall», «Конструктор» и иными клубами города.
Никита Готский
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