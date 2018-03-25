В Москве до смерти избили мужчину

В Москве неизвестный избил до смерти пожилого человека. Инцидент произошел поздним вечером 19 марта.

Никита Готский

В одном из домов на улице Хабаровской избили до смерти жителя жилого помещения. Его привезли в больницу около половины двенадцатого вечера с закрытой травмой головы. Врачи приняли решение перевести его в реанимационный отдел, где он спустя время умер, так и не придя в сознание. Сотрудники правоохранительных органов российской столицы проводят проверку трагического случая.Прежде в центре Москвы воры забрались в квартиру, где начали требовать от живущих там супругов наркотические вещества. Злоумышленники избили главу семейств и угрожали им пистолетом. Вскоре их задержали, против них открыто уголовное дело.