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| | В Москве до смерти избили мужчину

В Москве до смерти избили мужчину

Сегодня, 19:43
В Москве неизвестный избил до смерти пожилого человека. Инцидент произошел поздним вечером 19 марта.

В Москве до смерти избили мужчину

 

В одном из домов на улице Хабаровской избили до смерти жителя жилого помещения. Его привезли в больницу около половины двенадцатого вечера с закрытой травмой головы. Врачи приняли решение перевести его в реанимационный отдел, где он спустя время умер, так и не придя в сознание. Сотрудники правоохранительных органов российской столицы проводят проверку трагического случая.

Прежде в центре Москвы воры забрались в квартиру, где начали требовать от живущих там супругов наркотические вещества. Злоумышленники избили главу семейств и угрожали им пистолетом. Вскоре их задержали, против них открыто уголовное дело.
Никита Готский
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