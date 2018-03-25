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| | Калужанка украла у своего избранника двигатель автомобиля

Калужанка украла у своего избранника двигатель автомобиля

Сегодня, 17:47
Жительница Ферзиковского района решила отомстить своему возлюбленному и похитила двигатель из его автомобиля. Мужчина, увидев пропажу, сразу же заявил в местные правоохранительные органы. Полиция, получив сообщение, стала искать злоумышленника.

Калужанка украла у своего избранника двигатель автомобиля

 

В ходе расследования вершители правосудия смогли найти преступника. Оказалось, что кражу совершила 29-летняя женщина, которая проживает совместно с заявителем.

В пресс-службе УВМД России по Калужской области сообщили, что парочка не на шутку поссорилась. Девушка, поразмышляв над ситуацией, решила отомстить своей второй половинке. Подобрав удачный момент, она вызвала к дому знакомого таксиста и передала двигатель для продажи. Известно, что обиженная любовь нанесла ущерб в размере 40 000 рублей.

По факту преступления правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Кража». В ведомстве отмечают, что девушка будет наказана по всей строгости – ей грозит лишение свободы до 2-х лет.
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