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| | В Ростове участились издевательства над животными

В Ростове участились издевательства над животными

Сегодня, 22:03
В Ростовской области участились случаи жестокого обращения с животными, о чем сообщают ветеринары и местные правоохранительные органы. Большая часть преступлений, связанных с издевательствами над братьями нашими меньшими, приходится на долю подростков. Специалисты решили разобраться, что пробуждает в тинэйджерах и других людях «звериные» инстинкты.

В Ростове участились издевательства над животными

 

Психологи традиционно винят во всем телевидение и интернет. По их словам, неокрепшим умам очень сложно не поддаться агрессии, которая буквально льется с экранов телевизоров и выплескивается из компьютерных игр. Зоозащитники тщетно пытаются отстоять право животных на жизнь и терпят одну неудачу за другой. Две жительницы Ростова, Елена и Наталья – написали в прокуратуру заявление, в котором призвали правоохранителей разобраться в обстоятельствах гибели проживающих в окрестности кошек. Женщины добавили, что последней каплей стала смерть их общей любимицы, которая погибла в страшных мучениях. Труп кошки они нашли буквально растерзанным, но не диким зверем, а человеком. По данному факту сейчас проводится проверка.

Не менее жуткие истории рассказывают и сотрудники ветклиник. История кошки Фроси с оторванной лапой шокировала видавших виды врачей. Попадают в их руки и искалеченные и отравленные собаки. К сожалению, не всех их удается спасти.

На днях в Ростове-на-Дону пройдет международный симпозиум «Животные в городе». В донскую столицу приедут англичане, которые поделятся своим опытом борьбы с живодерами и обустройством бездомных собак и кошек. К слову, ростовчане достигли в этом определенных успехов. В городе уже строится центр по стерилизации животных.
Дарья Светозарова
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