Под Новосибирском подростки зверски избили школьника

16 марта в Бердске Новосибирской области двое подростков подрались с семиклассниками. Один парень получил серьезные травмы и его ждет длительное лечение. Информация о случившемся стала известна после публикации видео свидетельницей происшествия.

Домбровский Сергей

Журналистам удалось связаться с родственниками участников конфликта. По словам отца пострадавшего семиклассника, драка произошла из-за девочки. Его сын поругался со своей подругой, а та пожаловалась товарищу. Приятель ученицы принял жесткие меры, желая проучить соперника. Драка произошла возле бердской школы номер 10. Пострадавшему сломали грудину и шейные позвонки. Врачи категорически запретили ему сидеть, поэтому в школу он ходить не сможет. Родителям придется организовать обучение на дому.Отец не понимает, зачем проявлять такую жестокость. Он тоже дрался в юности, но существовали некие правила, победитель доказывал свою силу и все заканчивалось без столь печальных последствий. Добивать соперника никто не собирался. Сейчас произошло зверское избиение и теперь школьник ближайшие месяцы проведет в постели. Отец пострадавшего желает, чтобы подростки понесли ответственность за содеянное.