В Волгоградской области мужчина во время драки подстрелил обидчика

В Волгоградской области мужчины что-то не поделили между собой. Один из участников инцидента ударил своего оппонента по голове, а тот недолго думая взял и подстрелил обидчика.

Накануне мужчину с огнестрельным ранением доставили в больницу Палласовского района. Медработники сообщили о происшествии в правоохранительные органы. Полицейские провели осмотр и после этого составили уголовное дело на мужчин.По данным вершителей порядка стало ясно, что вечером двое мужчин шли по улице Палласовки, встретив двоих человек. Столкнувшись, ребята стали разбираться. Не найдя общего вердикта, мужчины вступили в перепалку. Известно, что 31-летний хозяин дома, который находился за периметром своего здания, получил удар в голову с помощью бутылки. Пострадавший мигом зашел во двор частного дома и взял охотничье ружье. Совершив два выстрела, «ворошиловский стрелок» попал в область голени 35-летнему «гостю».В полиции сообщают, что за демонстрацию меткой стрельбы мужчину осудят на 10 лет по статье «причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия». Известно, что подсудимый признал вину не полностью. Злоумышленник поведал, что не собирался стрелять в мужчину, а хотел просто напугать «гостя».