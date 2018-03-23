Ростовский бизнесмен отправится в колонию за хищение 460 млн рублей у Сбербанка

Ростовский бизнесмен Николай Озеров в ноябре 2017 года был осужден за хищение 460 миллионов рублей ОАО «Сбербанк России» в 2011 году. Предприниматель обвинялся также в организации преднамеренного банкротства трех юридических лиц. Согласно данным пресс-службы областной прокуратуры, Озерова отправят в колонию. Приговор суда уже вступил в свою законную силу.

Татьяна Преображенская

Ростовский предприниматель, осужденный в прошлом году Ленинским районным судом Ростова за мошенничество, приговорен к лишению свободы на 8 лет в исправительной колонии общего режима.По данным областной прокуратуры, Николай Озеров как фактический собственник группы сельхоз компаний, оформил кредит в ОАО «Сбербанк России» в целях предпринимательской деятельности. Деньги ростовчанин не израсходовал по предназначению, а перечислил аффилированным организациям.Кроме того, с 2012 по 2015 год бизнесмен занимался выводом ликвидных активов ОАО «Агрофирма «Нива», ООО «Батурин­ское» и ОАО «Агроплемзавод «Индустриальный» посредством выдачи займов, продажи земельных участков, оборудования и недвижимости по заниженным ценам поручителям по кредитной договоренности. Подобные действия привели к банкротству организаций и ущербу бюджетной системы России.Николай Озеров решил обжаловать приговор суда. Однако Ростовский областной суд отклонил апелляцию.