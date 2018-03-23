Ростовский бизнесмен отправится в колонию за хищение 460 млн рублей у Сбербанка

Ростовский предприниматель, осужденный в прошлом году Ленинским районным судом Ростова за мошенничество, приговорен к лишению свободы на 8 лет в исправительной колонии общего режима.
По данным областной прокуратуры, Николай Озеров как фактический собственник группы сельхоз компаний, оформил кредит в ОАО «Сбербанк России» в целях предпринимательской деятельности. Деньги ростовчанин не израсходовал по предназначению, а перечислил аффилированным организациям.
Кроме того, с 2012 по 2015 год бизнесмен занимался выводом ликвидных активов ОАО «Агрофирма «Нива», ООО «Батуринское» и ОАО «Агроплемзавод «Индустриальный» посредством выдачи займов, продажи земельных участков, оборудования и недвижимости по заниженным ценам поручителям по кредитной договоренности. Подобные действия привели к банкротству организаций и ущербу бюджетной системы России.
Николай Озеров решил обжаловать приговор суда. Однако Ростовский областной суд отклонил апелляцию.