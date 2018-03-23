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| | Ростовский бизнесмен отправится в колонию за хищение 460 млн рублей у Сбербанка

Ростовский бизнесмен отправится в колонию за хищение 460 млн рублей у Сбербанка

Сегодня, 21:22
Ростовский бизнесмен Николай Озеров в ноябре 2017 года был осужден за хищение 460 миллионов рублей ОАО «Сбербанк России» в 2011 году. Предприниматель обвинялся также в организации преднамеренного банкротства трех юридических лиц. Согласно данным пресс-службы областной прокуратуры, Озерова отправят в колонию. Приговор суда уже вступил в свою законную силу.

Ростовский бизнесмен отправится в колонию за хищение 460 млн рублей у Сбербанка

 

Ростовский предприниматель, осужденный в прошлом году Ленинским районным судом Ростова за мошенничество, приговорен к лишению свободы на 8 лет в исправительной колонии общего режима.

По данным областной прокуратуры, Николай Озеров как фактический собственник группы сельхоз компаний, оформил кредит в ОАО «Сбербанк России» в целях предпринимательской деятельности. Деньги ростовчанин не израсходовал по предназначению, а перечислил аффилированным организациям.

Кроме того, с 2012 по 2015 год бизнесмен занимался выводом ликвидных активов ОАО «Агрофирма «Нива», ООО «Батурин­ское» и ОАО «Агроплемзавод «Индустриальный» посредством выдачи займов, продажи земельных участков, оборудования и недвижимости по заниженным ценам поручителям по кредитной договоренности. Подобные действия привели к банкротству организаций и ущербу бюджетной системы России.

Николай Озеров решил обжаловать приговор суда. Однако Ростовский областной суд отклонил апелляцию.
Татьяна Преображенская
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