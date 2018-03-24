Преступная группа вымогателей ликвидирована в Краснодаре

Банда вымогателей представлялась сотрудниками
правоохранительных органов и под угрозой уголовного преследования требовала у
жертв деньги. Жертвы в полицию не обращались, будучи уверены, что имеют дело с
настоящими полицейскими и безропотно отдавали деньги. Поймать преступников
удалось благодаря бдительности жительницы Краснодара – она сняла на телефон видео,
как мужчину силой сажают в машину и увозят. Полицейские вычислили
местонахождение автомобиля и задержали лже-коллег. Об
этом сообщил портал «Новая Губерния».
При этом у бандитов изъяли
травматическое оружие, деньги и фальшивые удостоверения сотрудников различных
силовых структур. В отношении всех их возбуждено уголовное дело по статье
«Вымогательство». Как считает юрист компании «АльфаСтратегия» Александр
Васильев, потерпевших в этом деле может быть гораздо больше: «Расследование по
этому делу должно быть произведено особенно тщательно. Необходимо установить дополнительных
потерпевших, выяснить, не было ли реальных связей у преступников с настоящими
сотрудниками полиции. Очень уж дерзко они действовали». Неважно, в погонах
вымогатели или нет – они должны быть наказаны. Как подчеркивает Васильев, если
потерпевший опасается за свою жизнь и не обращается в полицию, то необходимо
действовать через адвоката. Специалисты оперативно разработают схему
противодействия вместе с правоохранительными органами, найдут рычаги, благодаря
которым вымогательство прекратиться, а сам вымогатель ответит по закону.