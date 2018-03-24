Преступная группа вымогателей ликвидирована в Краснодаре

Банда вымогателей представлялась сотрудниками правоохранительных органов и под угрозой уголовного преследования требовала у жертв деньги. Жертвы в полицию не обращались, будучи уверены, что имеют дело с настоящими полицейскими и безропотно отдавали деньги. Поймать преступников удалось благодаря бдительности жительницы Краснодара – она сняла на телефон видео, как мужчину силой сажают в машину и увозят. Полицейские вычислили местонахождение автомобиля и задержали лже-коллег.

При этом у бандитов изъяли травматическое оружие, деньги и фальшивые удостоверения сотрудников различных силовых структур. В отношении всех их возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Как считает юрист компании «АльфаСтратегия» Александр Васильев, потерпевших в этом деле может быть гораздо больше: «Расследование по этому делу должно быть произведено особенно тщательно. Необходимо установить дополнительных потерпевших, выяснить, не было ли реальных связей у преступников с настоящими сотрудниками полиции. Очень уж дерзко они действовали». Неважно, в погонах вымогатели или нет – они должны быть наказаны. Как подчеркивает Васильев, если потерпевший опасается за свою жизнь и не обращается в полицию, то необходимо действовать через адвоката. Специалисты оперативно разработают схему противодействия вместе с правоохранительными органами, найдут рычаги, благодаря которым вымогательство прекратиться, а сам вымогатель ответит по закону.