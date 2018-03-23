В Нижнем Новгороде жестоко избили подростка

В Нижнем Новгороде был жестоко избит 15-летний школьник. Сообщения об инциденте сегодня появились в социальной сети «ВКонтакте» в одном из местных сообществ. Вероятной причиной избиения школьника могла оказаться его одежда, а именно камуфляжные штаны.

Татьяна Преображенская

Мальчик пострадал от рук правонарушителей, которые зверски его избили. Кроме того, они выбрили на голове у подростка фигуру в виде мужского полового органа. Снимки с окровавленным школьником злоумышленники опубликовали в Сети.Стало известно, что потерпевший проживает в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Обстоятельства происшествия выясняют следственные органы СК по региону.Фотоснимки, на которых запечатлен избитый до крови тинэйджер, опубликованы, в группе «Нижегородский кежуал». Данное сообщество освящает тему издевательств и агрессии над теми, кто предпочитает носить камуфляж, но не относится к категории военнослужащих.