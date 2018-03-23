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| | В кинотеатрах Ростова педофил заманивает детей конфетами и показывает свой пенис

В кинотеатрах Ростова педофил заманивает детей конфетами и показывает свой пенис

Сегодня, 11:42
Жители Ростова-на-Дону в соцсетях предостерегают родителей несовершеннолетних детей о появлении педофила. Он предпочитает орудовать в кинотеатрах, при этом в последний раз из-за его поступка пострадали дети в кинотеатре «Киномакс-Дон», который находится в ТРЦ «Горизонт».

В кинотеатрах Ростова педофил заманивает детей конфетами и показывает свой пенис

 

Согласно представленным данным, злоумышленник подсаживается в зале кинотеатра к детям, которые пришли на сеанс без родителей, и угощает их конфетами, тем самым располагая их к себе. После этого он демонстрирует несовершеннолетним свои половые органы, пугая их.

По описанию пострадавших, которые призывают взрослых не отпускать детей на киносеансы одних, педофил представляет собой мужчину среднего роста с намечающейся лысиной. В сети возмущенные родители предлагают устроить самосуд над маньяком, дабы «другим неповадно было».
Пойда Анна
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