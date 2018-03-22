Бастрыкин передал дело об убийстве дагестанского корреспондента в центральный аппарат СК РФ

Сегодня состоялась передача расследования дела об убийстве дагестанского журналиста и учредителя издания «Черновик» Хаджимурада Камалова, центральный аппарат Следственного комитета РФ. Передача осуществлялась председателем СК России Александром Бастрыкиным. Информация стала известна по данным официального представителя ведомства Светланы Петренко.

Татьяна Преображенская

Во время рабочего визита в Дагестан, Александру Бастрыкину сообщили о том, как проходит расследование убийства, совершенного семь лет назад. После доклада глава СКР решил передать расследование убийства Камалова опытному следователю Главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ. Петренко отметила, что данное управление входит в структуру СК.Руководитель редакции «Свобода слова» и основатель газеты «Черновик» Хаджимурад Камалов был застрелен неизвестными в декабре 2011 года, когда покинул стены здания издательства.В Следственном комитете связывают гибель дагестанского журналиста с его работой. В общественно-политическом еженедельнике «Черновик» неоднократно печатались критические статьи в адрес представителей местной и республиканской власти.