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Скандал со Слуцким продолжается: Садальский показал единственного честного депутата

От Редактора

Скандал со Слуцким продолжается: Садальский показал единственного честного депутата

Пользователи не побоялись поспорить с мнением скандального актера.

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| | В Новгородской области 7-летнюю девочку убило упавшее дерево

В Новгородской области 7-летнюю девочку убило упавшее дерево

Сегодня, 21:31
Сотрудники Следственного комитета РФ в Новгородской области сообщают о происшествии, вследствие которого умерла 7-летняя девочка. Ребенка убило упавшим деревом.

В Новгородской области 7-летнюю девочку убило упавшее дерево

 

По сообщению от сотрудников Следственного комитета в Новгородской области в Боровичском районе случилось происшествие, из-за которого умерла девочка 7 лет. Ребенок вместе с матерью направлялся домой, когда одно из спиленных деревьев упало на него. Девочка умерла по дороге в больницу.

В Шимске Новгородской области по подозрению к краже цветного металла задержаны трое подростков. Арестованным преступникам 12, 14 и 15 лет, причем 15-летний задержанный уже ранее был судим по похожей статье.

Ранее сообщалось о жителе Новгородской области, который стал фигурантом дела из-за отказа платить алименты ребенку, которого ранее усыновил. За отказ мужчине грозит лишение свободы и денежный штраф. Данная история случилась 7 лет назад, когда новгородец усыновил 3-летнего сына своей жены, однако через пару лет пара рассталась.
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