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| | На Кубани убийцу беременной девушки осудили на 23 года спустя 17 лет

На Кубани убийцу беременной девушки осудили на 23 года спустя 17 лет

Сегодня, 19:57
Кубанский суд вынес решение относительно местного жителя, обвиняющегося в убийстве 15-летней беременной девушки 17 лет назад. 55-летний убийца осужден на 23 года тюремного заключения.

На Кубани убийцу беременной девушки осудили на 23 года спустя 17 лет

 

Согласно сообщению от прокуратуры Краснодарского края, житель Кубани приговорен к тюремному заключению на 23 года из-за того, что 17 лет назад лишил жизни беременную девушку. На момент смерти ей было всего 15 лет.

Преступление произошло в 2000 году. В то время у подсудимого была жена и двое родных детей, однако он начал отношения с малолетней жительницей хутора Кореновского района. 15-летняя девушка забеременела и собиралась родить ребенка несмотря на то, что ее женатый любовник был против этого. В мае 2000 года в ходе ссоры он нанес девушке черепно-мозговую травму и другие повреждения, которые привели к ее смерти. Тело покойной было обнаружено в лесополосе присыпанное травой.

Приговор о лишении свободы 55-летнего убийцы пока не вступил в исполнение.
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