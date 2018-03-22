В Германии беженца приговорили к пожизненному заключению за убийство студентки

Суд Фрайбурга вынес обвинительный приговор выходцу из Ирана, которому инкриминировали изнасилование и убийство 19-летней студентки местного ВУЗ. Беженца приговорили к пожизненному заключению.

Виктория Озерова

В октябре 2016 года в водах реки Драйзам, Фрайбург, Германия, обнаружили тело 19-летней студентки местного ВУЗ. На трупе были обнаружены следы изнасилования и удушения. Также специалисты определили, что смерть наступила из-за того, что девушка захлебнулась водой. Через два месяца следователи нашли подозреваемого. Парень представился уроженцем Афганистана, 17-летним Хуссейном К., документов у него не было. В ходе следствия удалось установить, что на самом деле он выходец из Ирана, и ему от 22 до 29 лет. 5 лет назад он отбывал заключение за подобное преступление в Греции.Вину беженца доказать удалось через анализ ДНК волоса, найденного на жертве, и записей уличного видеонаблюдения. Его приговорили к пожизненному заключению.