Отомстили за кота: В Курске благотворители изнасиловали добровольца

В Курске полицейские задержали руководителя благотворительной организации «Ваша опора» Евгения Гололобова и его помощника Алексея Куклина по подозрению в изнасиловании 18-летнего добровольца. Информацию об этом распространяет пресс-служба СКР по области.

Домбровский Сергей

Фонд «Ваша опора» якобы поддерживает деньгами детей, страдающих различными недугами. Финансовые средства благотворительная организация получает стараниями добровольцев, которые собирают их на улицах, прося у неравнодушных людей. Осенью прошлого года два руководителя фонда находились в квартире с пострадавшим. Гололобов обвинил 18-летнего волонтера в убийстве его кота. Мужчины начали морально издеваться над своей жертвой, но словами дело не закончилось. После унижений управленцы изнасиловали добровольца, «отомстив» за погибшее животное.Пострадавший обратился за помощью в полицию, снял побои и требует восстановления справедливости и наказания виновных. Двух руководителей «Вашей опоры» задержали и отправили на допрос. Ведется следствие, подозреваемых обвиняют в изнасиловании группой лиц с особой жестокостью к жертве.