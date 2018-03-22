В Покровске подростки жестоко избили 13-летнего мальчика-инвалида

В Покровске, расположенном во Владимирской области, несколько подростков напали на 13-летнего мальчика-инвалида и избили его. Происшествие зафиксировано вечером 20 марта, а 22 марта в соцсети появился ролик с избиением.

В городе Покровске Владимирской области произошло жестокое избиение мальчика 13 лет, который является инвалидом. Видео с издевательствами над ним было опубликовано в соцсети спустя два дня после инцидента.Около 20:00 20 марта 13-летний подросток решил прогуляться. Его нашли на пороге своего дома родственники приблизительно в 22:00 – мальчик был весь в крови и со следами побоев. После того, как ребенка доставили в больницу, выяснилось, что у него перелом носа, множественные ушибы, а также сотрясение мозга.После публикации ролика с избиениями в социальной сети, сотрудникам полиции удалось найти несовершеннолетних бойцов. Выясненные подробности и причины избиения полицейскими не разглашаются. Мать пострадавшего предполагает, что причиной нападения могли стать обидные слова со стороны 13-летнего мальчика.