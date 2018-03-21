В Волгограде 13-летние сестры-близнецы ждут детей от родного брата

В Советском районе Волгограда правоохранители зафиксировали нетривиальное преступление. Девочки-подростки, которые являются сестрами-близнецами забеременели от одного и того же мужчины. Отцом их будущих детей оказался 25-летний мужчина, доводящийся им родным братом.

Дарья Светозарова

Об этом стражам правопорядка сообщили врачи женской консультации. Сестер туда привела их мать. Своего сына женщина предпочла не сдавать полиции, а спрятать от правосудия. Она отправила его на заработки в Калмыкию, но его все равно задержали.Оказалось, что он приехал к своим родственникам из Таджикистана. Больше года он регулярно сношался с младшими домочадцами, и правда открылась только тогда, когда школьницы забеременели. Мужчина признался в содеянном. Правоохранители уже провели комплекс следственных мероприятий, составили обвинительное заключение, а дело передали в суд.