Красноярец в ссоре убил подругу и сварил её сердце

В Красноярске случился инцидент, в котором 35-летний мужчина вызвал бригаду скорой помощи после того, как он вследствие наркотического опьянения убил свою знакомую подругу в приступе гнева, а после сварил её сердце.

Александр Вест

В данный момент в одном из госпиталей Красноярска медицинские специалисты оказывают помощь пациенту, поступившему в больницу с ножевыми ранениями в области грудной клетки. Пострадавшим оказался 35-летний мужчина, который в приступе гнева лишил жизни свою 27-летнюю знакомую, скончавшуюся от множественных ножевых ранений. После того, как мужчина расправился со своей подругой, он достал её сердце и левое лёгкое, предварительно вскрыв грудную клетку умершей особы.После изъятия вышеупомянутых органов красноярец сварил в кастрюле сердце своей знакомой и вызвал скорую помощь, сотрудники которой обнаружили его с колотыми ножевыми ранениями. Следователи возбудили уголовное дело на мужчину по факту убийства.