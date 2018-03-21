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| | Красноярец в ссоре убил подругу и сварил её сердце

Красноярец в ссоре убил подругу и сварил её сердце

Сегодня, 11:43
В Красноярске случился инцидент, в котором 35-летний мужчина вызвал бригаду скорой помощи после того, как он вследствие наркотического опьянения убил свою знакомую подругу в приступе гнева, а после сварил её сердце.

Красноярец в ссоре убил подругу и сварил её сердце

 

В данный момент в одном из госпиталей Красноярска медицинские специалисты оказывают помощь пациенту, поступившему в больницу с ножевыми ранениями в области грудной клетки. Пострадавшим оказался 35-летний мужчина, который в приступе гнева лишил жизни свою 27-летнюю знакомую, скончавшуюся от множественных ножевых ранений. После того, как мужчина расправился со своей подругой, он достал её сердце и левое лёгкое, предварительно вскрыв грудную клетку умершей особы.

После изъятия вышеупомянутых органов красноярец сварил в кастрюле сердце своей знакомой и вызвал скорую помощь, сотрудники которой обнаружили его с колотыми ножевыми ранениями. Следователи возбудили уголовное дело на мужчину по факту убийства.
Александр Вест
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