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| | В Туапсе совершено нападение на местного депутата

В Туапсе совершено нападение на местного депутата

Сегодня, 22:24
Полиция Краснодарского края завела уголовное дело по факту покушения на жизнь депутата, состоящего в районном совете Туапсе. Неизвестный три раза подряд выстрелил по машине чиновника, из-за чего тот попал в больницу.

В Туапсе совершено нападение на местного депутата

 

В правоохранительных органах Краснодарского края завели уголовное дело по факту состоявшегося 20 марта покушения на депутата, входящего районный совет города Туапсе. Неизвестный человек произвел три выстрела по автомобилю, в котором за рулем ехал чиновник. Две из трех пуль задели пострадавшего, в связи с чем он был госпитализирован в местное медицинское учреждение. Сейчас депутат проходит обследования состояния своего здоровья в клинике. Полиция выясняет детали происшествия и личность нападавшего.

СМИ располагают сведениям о том, что конце 2017 года некто совершил вооруженное нападении на брата чиновника прямо в больнице, из-за чего он получил серьезное ранение. По одной из версий, пострадавшие братья являются сыновьями известного криминального авторитета, убитого в 2013 году.
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