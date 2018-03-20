В Пензенской области депутат "поздравил" жену с 8 марта, избив ее

Депутат Пензенской области избил свою супругу и грозился ее убить. Инцидент произошел в Шемышейском районе региона.

Никита Готский

Избил жену чиновник в символическую дату 8 марта, когда дамы празднуют Международный женский день. Чиновник местного сельсовета, находясь в пьяном состоянии, во дворе дома поскандалил с супругой и нанес ей удар, после чего та лишилась равновесия и упала на землю.Выпившему депутату этого оказалось мало и он, видимо, решил более ярче «поздравить» жену с торжеством. Мужчина принялся душить несчастную, обещая при этом убить ее. Параллельно с этим он не менее четырех раз ударил ее по голове.Ранее депутат уже привлекался к ответственности за такие же злодеяния. Летом минувшего года с ним беседовала полиция за очередные нанесения побоев супруге. Все обстоятельства этого дела в настоящее время выясняются.