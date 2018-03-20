В Казахстане нашли возле УВД труп окровавленной голой женщины

Тело обнаженной женщины в крови обнаружили возле помещения УВД на территории Казахстана. На ее руке нашли браслет из ночного клуба.

Трагический инцидент произошел в Уральске. Там рядом с корпусом УВД нашли труп голой окровавленной женщины. Туловище несчастной усеяно ссадинами и ранами. На руке умершей обнаружен браслет, выдаваемый за проход в местный ночной клуб. Половые органы женщины сильно изрезаны, смо убийство, вероятно, произошло ночью 19 марта. На месте происшествия трудятся эксперты-криминалисты. Все обстоятельства трагедии в настоящее время уточнятся.

Никита Готский

Ранее в Кирове во время прогулки с собакой мужчина наткнулся на женский труп. Он вызвал медиков, которые зафиксировали смерть дамы. Ее личность сейчас устанавливается.