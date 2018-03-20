Ситуацию с пьяным мужчиной с топором прокомментировала директор московской школы

Как известно, ранее в СМИ попала информация о том, что школу в Восточном Бирюлево атаковал вооруженный топором мужчина.
«Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и был настроен крайне агрессивно. С охраной он разговаривал, постоянно размахивая топором и ругаясь матом. Инцидент на данный момент урегулирован», - отмечает Кассель, уточнив также, что произошло все 19 марта на охранном посту.
Директор отметила, что детей в момент инцидента в школе почти не осталось, ведь дебошир попал в здание уже в вечернее время. В школу в тот же момент решено было вызвать полицию. По словам Кассель, дальше поста охраны хулиган пробраться не смог.
«Дети в здании находились, но к этому инциденту никакого отношения не имели. Школа на данный момент продолжает работать в привычном режиме. Безопасные условия проведения учебного процесса соблюдены и обеспечены. Весь образовательный процесс на сегодняшний день организован. Учитывая, что инцидент произошел в вечернее время, то в школе практически отсутствовали дети, поэтому это не оказало никакого влияния на организацию учебного процесса», - заявила директор.