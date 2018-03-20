Ситуацию с пьяным мужчиной с топором прокомментировала директор московской школы

На данный момент школа №947, куда в минувший понедельник проник пьяный мужчина, вооруженный топором, продолжает свою работу в штатном режиме. Безопасность учащихся обеспечена полностью. Подтвердил эту информацию директор общеобразовательного учреждения Мария Кассель.

Николай Офицеров

Как известно, ранее в СМИ попала информация о том, что школу в Восточном Бирюлево атаковал вооруженный топором мужчина.», - отмечает Кассель, уточнив также, что произошло все 19 марта на охранном посту.Директор отметила, что детей в момент инцидента в школе почти не осталось, ведь дебошир попал в здание уже в вечернее время. В школу в тот же момент решено было вызвать полицию. По словам Кассель, дальше поста охраны хулиган пробраться не смог.», - заявила директор.