Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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| | Ситуацию с пьяным мужчиной с топором прокомментировала директор московской школы

Ситуацию с пьяным мужчиной с топором прокомментировала директор московской школы

Сегодня, 18:11
На данный момент школа №947, куда в минувший понедельник проник пьяный мужчина, вооруженный топором, продолжает свою работу в штатном режиме. Безопасность учащихся обеспечена полностью. Подтвердил эту информацию директор общеобразовательного учреждения Мария Кассель.

Ситуацию с пьяным мужчиной с топором прокомментировала директор московской школы

 

Как известно, ранее в СМИ попала информация о том, что школу в Восточном Бирюлево атаковал вооруженный топором мужчина.

«Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и был настроен крайне агрессивно. С охраной он разговаривал, постоянно размахивая топором и ругаясь матом. Инцидент на данный момент урегулирован», - отмечает Кассель, уточнив также, что произошло все 19 марта на охранном посту.

Директор отметила, что детей в момент инцидента в школе почти не осталось, ведь дебошир попал в здание уже в вечернее время. В школу в тот же момент решено было вызвать полицию. По словам Кассель, дальше поста охраны хулиган пробраться не смог.

«Дети в здании находились, но к этому инциденту никакого отношения не имели. Школа на данный момент продолжает работать в привычном режиме. Безопасные условия проведения учебного процесса соблюдены и обеспечены. Весь образовательный процесс на сегодняшний день организован. Учитывая, что инцидент произошел в вечернее время, то в школе практически отсутствовали дети, поэтому это не оказало никакого влияния на организацию учебного процесса», - заявила директор.
Николай Офицеров
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