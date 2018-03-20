Злоумышленники вербуют в Липецке закладчиков за большие деньги

В Липецке торговцы наркотиков предлагают людям немалые деньги за работу у них. За рабочую неделю злоумышленники предлагают до 65 000 рублей.

Никита Готский

Жителям Липецка приходят странные сообщения в Сети. Пользователи с фейковых аккаунтов предлагают зарабатывать хорошие деньги: 65-80 тысяч в неделю. Работа представляется как курьерский труд: забирать товар и прятать его в условном месте. В упаковках находятся будто бы курительные порошки для кальяна.Наркоторговцы пытаются находить пособников в Telegram. Они интересуются, в каком городе живет человек и его возраст. Собеседник успокаивает потенциального работника тем, что работа безопасная, с ним проведут инструктаж, после чего он станет выполнять работу и получать до 80 000 рублей в неделю. Такая деятельность карается законом, за торговлю наркотиками можно отсидеть за решеткой до 20 лет.