Сокамерник Скрипаля рассказал, каким был в тюрьме экс-полковник ГРУ

Сергей Скрипаль, находясь в тюрьме, считался отшельником и носил нестиранную одежду. О подробностях жизни экс-сотрудника ГРУ в колонии рассказал его сокамерник.

Никита Готский

Экс-шеф 4-го управления УФСБ Константин Лапин, который вместе со Скрипалем сидел в тюрьме, поведал об их жизни вне свободы. Он говорит, что Скрипаль получал от родных хорошие продовольственные передачи с конфетами и колбасой. В тюрьме бывший полковник ГРУ трудился в первую смену и держался подальше от всех. Лапин вспоминает, как он часто ходил грязным, нося нестиранные вещи, хоть являлся грамотным человеком.Большая часть других заключенных были осуждены за злодеяния против человека и лишь двое, в том числе и Скрипаль, за измену государству. Сам Лапин в колонии руководил отрядом, иначе говоря, он сотрудничал с администрацией лагеря, что вызывало негатив со стороны других заключенных, считавших его предателем.