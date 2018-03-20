Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Мнения

Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Поклонники не поняли нового образа звезды.

От Редактора

"Не стыдно?": Фото Пугачевой без парика удивило поклонников

Молодящуюся звезду раскритиковали в Сети.

Сюжеты :

«Нищеброд»: Спортсмен Александр Довбня пожаловался на маленькую зарплату Мужчины plus-size бросили вызов стереотипам о мужской красоте В Мурманске при взрыве газа рухнул жилой дом Тина Канделаки раскритиковала решение суда по Telegram Ладыгин опроверг слухи о конфликтах с тренером «Зенита» Аналитики: IPhone X будет дешеветь из-за низкого спроса Ученые: В конце месяца к Земле приблизится астероид размером с футбольное поле Появилось порно для AR-очков с дополненной реальностью Школы Санкт-Петербурга досрочно ушли на каникулы Мать Собчак назвала Сталина нацистом Сокамерник Скрипаля рассказал, каким был в тюрьме экс-полковник ГРУ Милонов: Макаревича окружают одни дебилы и лузеры
| | Сокамерник Скрипаля рассказал, каким был в тюрьме экс-полковник ГРУ

Сокамерник Скрипаля рассказал, каким был в тюрьме экс-полковник ГРУ

Сегодня, 16:29
Сергей Скрипаль, находясь в тюрьме, считался отшельником и носил нестиранную одежду. О подробностях жизни экс-сотрудника ГРУ в колонии рассказал его сокамерник.

Сокамерник Скрипаля рассказал, каким был в тюрьме экс-полковник ГРУ

 

Экс-шеф 4-го управления УФСБ Константин Лапин, который вместе со Скрипалем сидел в тюрьме, поведал об их жизни вне свободы. Он говорит, что Скрипаль получал от родных хорошие продовольственные передачи с конфетами и колбасой. В тюрьме бывший полковник ГРУ трудился в первую смену и держался подальше от всех. Лапин вспоминает, как он часто ходил грязным, нося нестиранные вещи, хоть являлся грамотным человеком.

Большая часть других заключенных были осуждены за злодеяния против человека и лишь двое, в том числе и Скрипаль, за измену государству. Сам Лапин в колонии руководил отрядом, иначе говоря, он сотрудничал с администрацией лагеря, что вызывало негатив со стороны других заключенных, считавших его предателем.
Никита Готский
Новости по теме
Экс-полковник ГРУ Скрипаль был особо ценным агентом МИ-6
Экс-полковник ГРУ Скрипаль был особо ценным агентом МИ-6

Экс-разведчик ГРУ России Сергей Скрипаль, который был завербован сотрудниками британской спецслужбы в 1990-м, был весьма важным агентом МИ-6. Об этом сообщают

В Венесуэле в тюрьме 35 заключенных умерли от передозировки
В Венесуэле в тюрьме 35 заключенных умерли от передозировки

35 заключенных в Венесуэльской тюрьме уме6рли от передозировки медицинскими препаратами. Эти данные привели локальные средства массовой информации.

В тюрьме Боливии в результате драки заключенных погибло 4 человека
В тюрьме Боливии в результате драки заключенных погибло 4 человека

В тюрьме в Боливии случился инцидент. В результате данного инцидента погибли 4 человека и 11 получили ранения.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости