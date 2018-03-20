В Кишиневе посетитель взорвал гранату в магазине, есть погибшие

Позднее сотрудники телеканала также уточнили, что взрыв произошел при выходе из магазина после того, как клиент купил себе пачку сигарет и выходил из магазина.
По данным прессы, погибшими оказались продавщица из магазина, а также сам мужчина, взорвавший гранату. Еще двое посетителей магазина в результате взрыва получили серьезные ранения.
Некоторые источники также указывают, что взрыву предшествовала ссора между продавщицей и мужчиной, которому она отказалась продавать спиртные напитки. В Генеральном инспекторате полиции информацию о взрыве в магазине и гибели людей уже подтвердили, добавив, что на месте уже работают следователи правоохранительных органов.