В Кишиневе посетитель взорвал гранату в магазине, есть погибшие

В результате произошедшего взрыва гранаты в одном из магазинов в Кишиневе, Молдавия, как сообщают местные источники в прессе, погибли два человека. Согласно имеющейся информации, один из посетителей подорвал гранату после того, как кассир отказался отдать ему товар бесплатно.

Николай Офицеров

Позднее сотрудники телеканала также уточнили, что взрыв произошел при выходе из магазина после того, как клиент купил себе пачку сигарет и выходил из магазина.По данным прессы, погибшими оказались продавщица из магазина, а также сам мужчина, взорвавший гранату. Еще двое посетителей магазина в результате взрыва получили серьезные ранения.Некоторые источники также указывают, что взрыву предшествовала ссора между продавщицей и мужчиной, которому она отказалась продавать спиртные напитки. В Генеральном инспекторате полиции информацию о взрыве в магазине и гибели людей уже подтвердили, добавив, что на месте уже работают следователи правоохранительных органов.